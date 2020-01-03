“حرس الحدود” يعلن ترقية 1870 فرداً من منسوبيه بمختلف الرتب والتخصصات

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ترقية 1870 فردًا من منسوبيها بمختلف الرتب والتخصصات. وأوضحت، أن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، أصدر قرارا بترقية 1870 فردا من منسوبي الإدارة اعتبارا من تاريخ 1-5-1441 هـ.
وأضافت المديرية، أن الترقية جاءت بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب أول، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
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