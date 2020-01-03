شاهد.. أول فيديو يوثق لحظة استهداف #قاسم_سليماني

︎ . أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن لحظة استهداف قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

ورصدت اللقطات إطلاق قنبلة موجهة شديدة الدقة على السيارة التي كانت تقل سليماني وأبو مهدي المهندس أحد كبار قادة الحشد لشعبي.

وقُتـل كذلك في الهجوم الذي وقع جوار مطار بغداد الدولي عدد من مرافقي سليماني والمهندس.





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