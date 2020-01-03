أمريكا تعلن رسمياً مسؤوليتها عن مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني.. وتكشف الهدف من العملية العسكرية

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة، مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة إن الهدف من الضربة الأمريكية ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة نفذت ضربة أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني.

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قتلا في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأكد أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، مقتل سليماني والمهندس، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.

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