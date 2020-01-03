السعودية اليوم / تدابير احترازية للجيش الإسرائيلي على طول الخط الحدودي مع لبنان



بيروت 8 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 3 يناير 2020 م واس

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ حالة من الترقّب والحذر تسود جانبي الحدود الجنوبية بين لبنان مع فلسطين المحتلة، حيث اتخذ الجيش الإسرائيلي تدابير احترازية على طول الخط الحدودي، وغابت الدوريات الإسرائيلية عن الجانب المحتل المحاذي للخط الأزرق.

ولفتت الوكالة النظر إلى أنّ الجيش الإسرائيلي سحب الورش العسكرية المتعددة التي كانت تقوم بأعمال تحصين وتدشيم مواقع معادية في محور الوزاني ومزارع شبعا.

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19:33ت م

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