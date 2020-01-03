السعودية اليوم / ترقية (1870) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات



الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

أصدر معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي قراراً بترقية (1870) فرداً من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ 1 /5/ 1441هـ ، بمختلف الرتب العسكرية، من رتبة جندي إلى رتبة رقيب أول، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ورفع مدير عام حرس الحدود الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه للقطاعات الأمنية كافة، ومن بينها قطاع حرس الحدود، مثمناً دعم سموه وتوجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ الفريق البلوي الأفراد المترقين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويحفظ عليه أمنه واستقراره.

// انتهى //

14:51ت م

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