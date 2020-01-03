"التجارة " ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الرقمية

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وجاء تقييم الوزارة وفقاً لأدائها في مؤشر النضج لتصبح ضمن أفضل 15 جهة حكومية، لوصول 117 خدمة من خدماتها الـ 121 لأعلى مستويات النضج الرقمي.
ويذكر أن أحدث الخدمات التي أثرت إيجاباً على المؤشر هي "الرمز التجاري QR، وخدمة التصويت الإلكتروني، وخدمة توثيق عقود الشركات، وخدمات الشركات المساهمة، وسجل المساهمين".
وحققت الخدمات الرقمية الحكومية تطوراً ملحوظاً على المستوى الوطني، حيث وصلت قيمة مؤشر نضج الخدمات في عام 2019 إلى 81.29% أي بزيادة قدرها %35.37 عن عام 2018م.
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