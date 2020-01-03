- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم فعاليات وألعاب ومعرض فنون في موسم حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فعاليات وألعاب ومعرض فنون في موسم حائل
إضافة إلى أركان صناعة الفخار والملابس التراثية
متابعات الخليج 365 - واس
يواصل موسم حائل 2019م الذي يستمر حتى 8 فبراير المقبل فعالياته وبرامجه المتنوعة.
وتشهد فعاليات مهرجان “نبض حائل” المقام في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بإقبال كبير من الزوار حيث تضم مواقع الفعاليات الخمس، المطاعم الشهيرة والمقاهي ومحلات بيع القهوة والأكشاك, إلى جانب معرض الفنون والحِرف والألعاب الإلكترونية، وألعاب الأطفال الرقمية فيما يشهد المسرح المفتوح عدداً من العروض البهلوانية والعروض الموسيقية المتنوعة والكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، وتشمل فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة.
وحظيت الفعاليات المقامة في قصر القشلة الأثري التي تشمل أكثر من 14 فعالية منها المسرح الرئيس وموقع بيع المأكولات الشعبية التي يشارك فيها أكثر من 50 أسرة منتجة تعرض، إلى جانب ذلك منتجاتها الحرفية والمشغولات اليدوية، إضافة إلى أركان صناعة الفخار، والملابس التراثية، والتصوير والرسم على الرمل، والعروض الضوئية، وركن لعرض الصور المتنوعة من طبيعة وتراث حائل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات وألعاب ومعرض فنون في موسم حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.