شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة على تبوك حتى الـ 7مساءً والان نبدء بالتفاصيل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء والوجه وتستمر حتى الساعة الـ 7مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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