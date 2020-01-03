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2020-01-03 4 نصائح لـ طلعات البر الآمنة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة مراعاة قواعد السلامة عند الخروج إلى الرحلات البرية في هذه الأجواء الشتوية. وتضمنت نصائح الدفاع المدني ما يلي: قبل نصبك للخيام تأكد من ابتعادك عن المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والشعاب.

قم بنصب خيمة (المطبخ) بعيدًا عن بقية الخيام.

احتفظ بالأدوات الحادة والخطرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا تضع الإنارة بجوار قماش الخيمة حتى لا تتسبب بنشوب حريق لا قدر الله. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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