قدمت القوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية” عرضاً جوياً في سماء محافظة المذنب مساء أمس الخميس. وشهد محافظ المذنب عبدالرحمن السعوي وعدد من المسؤولين والمواطنين العرض بمنتزه خرطم السياحي بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات المهرجانات الشتوية بمنطقة القصيم.
واستمر عرض “الصقور السعودية” لمدة 30 دقيقة، وسيعقبه عرض آخر سيقام اليوم الجمعة في سماء المنتزه الذي يشهد زيارة العديد من العائلات خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “الصقور السعودية” في عرض جوي في سماء المذنب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.