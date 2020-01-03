شاهد: “الصقور السعودية” في عرض جوي في سماء المذنب

قدمت القوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية” عرضاً جوياً في سماء محافظة المذنب مساء أمس الخميس. وشهد محافظ المذنب عبدالرحمن السعوي وعدد من المسؤولين والمواطنين العرض بمنتزه خرطم السياحي بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات المهرجانات الشتوية بمنطقة القصيم.

واستمر عرض “الصقور السعودية” لمدة 30 دقيقة، وسيعقبه عرض آخر سيقام اليوم الجمعة في سماء المنتزه الذي يشهد زيارة العديد من العائلات خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي.