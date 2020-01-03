“هيئة النقل”: إطلاق سيارات الأجرة بالشكل والتجهيزات الجديدة خلال 3 أشهر

قالت الهيئة العامة للنقل إن إطلاق سيارات الأجرة بالشكل والتجهيزات الجديدة في المملكة سيكون في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2020. وأوضح مدير النقل بالسيارات الصغيرة في الهيئة المهندس ماجد الزهراني أن نشر هذه السيارات سيكون بشكل تدريجي، لافتاً وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أن الهوية الخارجية والتجهيزات الداخلية الجديدة لسيارات الأجرة ستكون إلزامية لجميع السيارات العاملة في النشاط.

وأبان أن الهيئة أتاحت للشركات والمؤسسات المختلفة الاستثمار في مجال تزويد سيارات الأجرة بالتجهيزات الفنية والهوية الخارجية الجديدة، مضيفاً أنه بإمكان المرخص له في نشاط سيارات الأجرة التأهل كمزود خدمة وتجهيز سياراته بنفسه. وتشمل الإضافات والتجهيزات الجديدة، توفير بيانات عن السائق والمركبة والمنشأة، ونظاما ملاحيا متطورا للوصول للأماكن بسهولة وفي أسرع وقت، وجهاز تتبع مرتبطا بمنصة وصل. كما تتيح إمكانية السداد إلكترونياً مع طباعة الفاتورة، وتقييم السائق كذلك، وشبكة واي فاي للاستمتاع بتصفح الإنترنت خلال الرحلة، بالإضافة إلى محتوى تعريفي متعدد اللغات عن المملكة.