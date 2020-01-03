خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس المجلس الانتقالي بالسودان في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور. وقال خادم الحرمين في برقيته: “علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، أعرب فيها عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين. يشار إلى أن طائرة شحن عسكرية من طراز “أنتينوف 12” تحطمت بعد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وكانت في طريقها إلى العاصمة الخرطوم، ونتج عن الحادِثة وفاة 18 شخصا.