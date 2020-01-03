“التجارة” تُشهر بمواطن ومُقيم في واقعة تستر تجاري بمجال بيع التمور ببريدة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الخميس)، بمواطن ووافد من الجنسية الباكستانية؛ لإدانتهما في واقعة تستر تجاري في مجال تسويق وبيع التمور ببريدة. وجاء التشهير بالمدانين عقب ثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مُرخص له بممارسته.
وأصدرت المحكمة الجزائية ببريدة، حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين، وشطب السجل التجاري للمؤسسة وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. وتضمن الحكم الصادر، إبعاد المُتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
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