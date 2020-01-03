شكرا لقرائتكم أهالي الطائف يشيعون الشهيد فهد الحارثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-03 أهالي الطائف يشيعون الشهيد فهد الحارثي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أدى محافظ الطائف سعد مقبل الميموني، وعدداً من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين بجامع العباس، صلاة الميت على شهيد الواجب فهد الحارثي الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل معاليه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، لذوي شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الطائف يشيعون الشهيد فهد الحارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.