شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يترأس الاجتماع الأول للجنة إصلاح ذات البين والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ العديد سعد العجلان أهمية لجنة إصلاح ذات البين وفضلها العظيم على المجتمع، واستعرض دورها مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه -خلال ترؤسه أمس الاجتماع الأول للجنة - بحرص واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- باللجنة، والمتابعة المستمرة للإصلاح بين المتخاصمين والمتشاحنين بالطرق الودية، وبذل جميع الأسباب لحل القضايا والمشاكل بين سكان المحافظة. كما استمع لآراء ومقترحات الأعضاء.