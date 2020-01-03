شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يترأس الاجتماع الأول للجنة إصلاح ذات البين والان نبدء بالتفاصيل
ونوه -خلال ترؤسه أمس الاجتماع الأول للجنة - بحرص واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- باللجنة، والمتابعة المستمرة للإصلاح بين المتخاصمين والمتشاحنين بالطرق الودية، وبذل جميع الأسباب لحل القضايا والمشاكل بين سكان المحافظة. كما استمع لآراء ومقترحات الأعضاء.
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