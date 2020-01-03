شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 735 كيلو أسماك بالدمام والقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الحملة عن مصادرة أكثر من 104 كيلو من الفيلية، و69 كيلو روبيان، و120 كيلو من الأسماك الفاسدة، وأسماك تم تحضيرها في أماكن غير مرخصة لذلك، والتحرز على أكثر من 211 كيلو من الروبيان، و231 من سمك البلطي استعدادا لإتلافها، ومخالفة بعض الباعة لوضعهم الأسماك على الأرض مباشرة دون استخدام بساط مخصص أو حاجز عن الأرض، ومصادرة الأسماك التي لا توجد بها بيانات، وفتح بعض المحلات المقفلة التي يستخدمها بعض الوافدين لتخزين الأسماك.
وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري إن أحد أهداف الحملة أو الحملات القادمة سيكون الرقابة على جودة وطزاجة الأسماك المعروضة في أسواق المنطقة، والتأكد من مصدرها، وعدم خلط الأسماك المستوردة مع المحلية، وبيعها على أنها محلية، وكذلك مدى مستوى النظافة بشكل عام، مما يؤثر على صناعة الاستزراع المائي بالمملكة مما قد يحد من تحقيق رؤية المملكة 2030.
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