شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من جاهزية منظومة السلامة بمستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

اطلع فريق من الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، على كافة مواقع الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية ونقاط التجمع في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وذلك في زيارة استكشافية صباح أمس الأول.

وأشار مدير المستشفى د. محمد الشهراني إلى أن هذه الزيارة تؤكد الدور المهم للدفاع المدني؛ للتأكد من جاهزية مواقع السلامة بالمستشفى لأي طارئ، وحرصها على إيجاد بيئة خالية من الحوادث، استمرارًا للعمل التكاملي بين كافة أقسام المستشفى في جوانب الأمن والسلامة، مثمنًا الدور الذي يؤديه هذا القطاع الحيوي، باعتباره شريكا أساسيا في تقديم الدعم والمساندة والتوجيه نحو عمل خال من الحوادث.

وقالت رئيسة وحدة الطوارئ والاستعداد للكوارث بالمستشفى د. نسرين مغربي، إن هذه الجولة حملت معها نتائج إيجابية، ترسم مدى اهتمام المستشفى الجامعي بالخبر بوحدات الأمن والسلامة في ظل بيئة سليمة خالية من الحوادث، موضحةً أن هذه الزيارة تنظم سنويًا، وتشمل جولة على المستشفى للتعرف على مختلف المرافق والمداخل والمخارج، بالإضافة إلى تجربة مضخات الإطفاء للتأكد من مدى صلاحيتها.

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ولفتت إلى أنه من نتائج الزيارة، تعرف كل فريق على إمكانياته ودوره في حالة نشوب حريق وأي طارئ، والاتفاق على أهمية التدريبات والفرضيات المعلنة وغير المعلنة؛ لزيادة جاهزية الفرق للاستجابة في وقت قياسي؛ لحماية المرضى والكادر الصحي.

ونوهت إلى أن وحدة الطوارئ تحمل شعار «كلنا يد واحدة لحماية المريض والكادر الصحي»، وهذا تأكيد للاهتمام بأنظمة ومعايير السلامة لكافة منسوبي المستشفى والمرضى من خلال منظومة وقائية متكاملة.

وأفادت بأن الوحدة تنظم دورات تدريبية لكافة طواقم المستشفى ومنسوبيه، ما يرفع مستوى الوعي والإدراك الوقائي لدى كافة الموظفين.