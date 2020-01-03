شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد الجائر يهدد 5 أنواع من الطيور بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

جدد رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال الرشيد، تحذيراته من الصيد الجائر؛ وذلك لما تعانيه المنطقة من قلة وندرة في أعداد الحيوانات التي كانت تخلق توزانًا بيئيًا، داعيًا إلى وقفة جادة أمام من يصطاد هذه الحيوانات سواء في البر أو البحر.

وأضاف الرشيد: إن المنطقة الشرقية بها 5 أنواع من الطيور مهددة بالانقراض، خاصة طيور العبور، ما يشكل خطرًا على البيئة في المنطقة، وكذلك على تكاثر أنواع هذه الطيور على مستوى العالم، مشددًا على الصيادين أن يفرقوا بين الطيور المتكاثرة أصلًا، والطيور النادرة.

وطالب بأن يكون للشرطة البيئية دورٌ فعال في المحافظة على البيئة، وفرض العقوبات الرادعة، من أجل حفظ المكتسبات البيئية على مستوى المنطقة، سواء فيما يتعلق بالأشجار، أو الطيور، أو الزواحف.