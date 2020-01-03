شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدارس «زمزم» في تجربة بالمختبر المركزي للأغذية والان نبدء بالتفاصيل

كرَّم وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، طلاب مدارس «زمزم»، من مختلف المراحل الدراسية، إثر زيارتهم للمختبر المركزي للأغذية بوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية. واطلع الطلاب على دور المختبر المركزي للأغذية، من حيث توضيح أهداف سحب العينات، ومتى تتم، والأدوات المستخدمة، والإجراءات المتبعة أثناء سحب العينات، إضافة إلى كيفية كشف فساد وتلف الأغذية، ومعرفة أضرارها قبل بيعها أو تقديمها للمستهلك، تفاديا للأضرار الصحية، التي قد تنشأ عن تناولها، وقدموا فيلمًا وثائقيًا؛ لتوضيح عملية فحص المياه. وفِي ختام الزيارة، شكر م. مغربل كل الزائرين وقائد المدرسة وعددا من المعلمين، مشيرًا إلى سعي الأمانة في تعزيز خدماتها من خلال اطلاع الجميع عليها من مختلف الأعمار.

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