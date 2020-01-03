شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين جامعة الإمام عبدالرحمن و«نوبكو» لتأمين الأجهزة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

وقعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»، لمنافسات الأدوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وقع الاتفاقية وكيل الجامعة د. صالح الراشد، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأمين الحازمي، ومدير التموين الطبي بالجامعة محمد الديحان، والمتحدث الإعلامي م. طفيل اليوسف، برعاية مدير الجامعة د. عبدالله الربيش.

وقال وكيل الجامعة د. صالح الراشد إن الجامعة تقدم خدمات تستهدف تأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والعمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات الواردة في إستراتيجية الرعاية الصحية لمنسوبي الجامعة.

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وذكر نائب الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو الأمين الحازمي، أن إستراتيجية الشركة لتطوير نظام الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية؛ لسد حاجة المرافق الصحية بأحدث المنتجات الطبية وبأسعار تنافسية، وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة، مشيرا إلى دور «نوبكو» كسلسلة إمداد ذات قيمة توفر أعلى مستويات الجودة والشفافية في إدارة وتموين الإمدادات الطبية للمنشآت الصحية.

وأكد أن «نوبكو» تعمل ضمن منظومة صحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية، وتمكين المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي وتنظيمه.

وأشار إلى أن «نوبكو» تستند على بنية تحتية بتقنيات حديثة، تعزز التحول الرقمي وأتمتة وتطوير النظم لتحقيق كفاءة الأعمال والإيفاء باحتياجاتها الحالية والمستقبلية، كما تعتمد على كفاءات وطنية مؤهلة، تدير كافة العمليات التشغيلية والإدارية، إضافة إلى أن الشركة تعمل وفق شراكات إستراتيجية لتحفيز الصناعة الوطنية لتمكين المحتوى المحلي وتوظيف الكوادر الوطنية بما يدعم رؤية 2030.