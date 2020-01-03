أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، أمس (الخميس)، أنه لم تُرصد أي إصـابة للمواطنين؛ إثر الفيضانات الجارفة التي حدثت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال الثقفي إن السفارة قامت بالاطمئنان على جميع المواطنين المتواجدين في العاصمة الإندونيسية، مؤكداً وفقاً لـ”عكاظ” أن جميعهم بصحة جيدة. وكانت السفارة في جاكرتا قد أصدرت أمس (الأربعاء)، تنبيهاً عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بشأن توقع هطول أمطار غزيرة، ودعت المواطنين لأخذ الحذر والتواصل معها عند الحاجة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة بإندونيسيا: لم نرصد أي إصابـة للمواطنين إثر الفيضانات التي حدثت في جاكرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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