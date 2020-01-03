أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة جازان، حكماً جديداً بتأييد الحكم الصادر بحد الغيلة على المواطن الذي نـحر نجله قبل سنوات، بعدما أخرجه من مدرسته بمحافظة أحد المسارحة. وأوضح جد الطفل المنحـور أن أوراق القضية رفعت إلى المحكمة العليا لتُميز المتهم، مشيراً إلى أن الطب النفسي أكد سلامته ومسؤوليته الكاملة عن تصرفاته.
وأن الجاني أرسل تهديدات من داخل سجنه له ولابنته، قبل أن تشدد الجهات المعنية الحراسة عليه. يُشار إلى أن الجاني (40 عاماً) قتـل نجله (10 سنوات) بعد أن اصطحبه من مدرسته وتوجه به لأحد الأحواش وقام بنحـره بسكین وذلك في شهر جمادى الأول من عام 1437ھـ، قبل أن يسلم نفسه للجهات الأمنية بجازان.
كانت هذه تفاصيل خبر تأييد “حد الغيلة” في المواطن الذي قتل نجله بعد إخراجه من المدرسة بجازان .. والجاني يهدد والده من السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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