تأجيل تطبيق “لائحة العصائر الطازجة” لمدة 6 أشهر

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء تأجيل تطبيق اللائحة التنفيذية لمتطلبات العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات، لتطبق بعد 6 أشهر، أي بدءاً من يوم 1-7-2020، بعد أن كان مقرراً تطبيقها في مطلع يناير الجاري. وكانت الغذاء والدواء، كشفت عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لمتطلبات العصائر الطازجة والمشروبات، التي تمنع إضافة السكر والعسل والمنكهات والألوان ومشروبات الطاقة إلى العصائر الطازجة، مبينة أنها ستطبق على محلات العصائر والمطاعم والمقاهي، في مطلع العام 2020.

و شددت الهيئة، على ضرورة إلزام المحلات بتوضيح جميع المكوّنات التي تدخل في إنتاج مشروباتها الطازجة، ومنع استخدام أي عبارات مضللة أو إدعات طبية غير مثبتة على قوائم المشروبات.