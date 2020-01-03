شاهد: جولة جديدة من مسابقة “القعود قعودك لاطرحته” .. والقحطاني يحقق مفاجأة

استطاع سويد آل سويدان القحطاني، تحقيق رقمًا قياسيًا في مسابقة مصارعة الإبل (القعود قعودك لاطرحته) والتي انطلقت، أمس الخميس، بشكلها الجديد، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل . وتمكن “القحطاني”، من إحراز زمن قدره 16 ثانية، أهلته إلى المنافسة على الجائزة الكبرى، إلى جانب متسابق آخر، فيما فاز متسابقان آخران بالقعود إلا أنهما لم يتأهلا للجائزة الكبرى بعد تجاوز زمنهما حاجز الـ25 ثانية.

وأوضح سويد آل سويدان القحطاني، أنه قدم لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمشاهدة بحكم أنه أحد المنافسات الرياضية التي تحظى بجمهور كبير للإبل ملاك وهواة وقال: “الحمد لله حالفني الحظ وتم اختياري لدخول في المسابقة”، وأردف: “طرح القعود في هذا الوقت القياسي يعود لتوفيق الله سبحانه وتعالى، وتعتبر هذه التجربة الأولى لي من نوعها”.مشيرا إلى أنه سيقدم القعود كرامة لزملائه المرافقين وكافة الجمهور الحاضرين.