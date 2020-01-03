الطب الشرعي: وفاة المقيم داخل سور مسجد بـ”حسينية مكة” طبيعية

كشفت مصادر وفقًا لصحيفة “سبق” عن صدور نتائج تحاليل الطب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة لجثمان مقيم من جنسية عربية، والذي عُثر على جثته ملقى على الأرض داخل سور مسجد في منطقة الحسينية بمكة المكرمة وآثار دماء على وجهه.
وأكدت مصادر أنه بعد صدور التقرير النهائي للطب الشرعي وتحليل العينات المخبرية وتشريح الجثة، أن الوفاة طبيعية. وكانت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، فتحت قبل أسبوعين تحقيقاً في ملابسات القضية إثر تلقيها بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على جثة المقيم داخل سور المسجد، وانتقلت الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر للموقع، وكشفت عليه فرقة الهلال الأحمر.
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