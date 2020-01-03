حساب المواطن: الأيتام «أبناء المتزوجة» يُضافون تابعين لزوج الأم

أوضح برنامج حساب المواطن، حالة الأيتام الذين تزوجت أمهم، ومدى استحقاقهم للدعم، مشيرةً إلى أنه يمكن ضمهم تابعين لـ«زوج الأم».
وأشار حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل تويتر، ردًّا على سؤال أحد المواطنين، أنه يمكن إضافة الأيتام تابعين لـ«زوج الأم» بصلة القرابة «تابع معال»، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي: «صك ولاية أو إثبات احتضان باسم الأم».
وأضاف حساب خدمة المستفيدين، أنه إذا انطبقت على الأيتام شروط الأهلية، سيُحتسبون ضمن مبلغ الدعم في حساب رب الأسرة «الزوج».
ووجه أحد المواطنين سؤالًا حول 3 أيتام تزوجت أمهم ويُصرَف لهم راتب مقداره 1800 ريال، وراتب آخر لأم الأب المتوفى مقداره 1000 ريال؛ فهل يستحقون الدعم من حساب المواطن؟
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