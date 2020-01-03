الأرصاد تنبّه 4 مناطق: سحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة سلسلة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والباحة.
وأوضحت «هيئة الأرصاد» أن منطقة مكة المكرمة ستشهد سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا وتدنيًا في مستوى الرؤية، وتشمل الطائف وميسان وتبدأ الحالة الساعة الـ01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
بينما تشهد منطقة المدينة المنورة سحبًا رعدية ممطرة تصاحبها رياح وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحناكية والعلا والعيص وبدر وخيبر والمدينة المنورة وتبدأ العاشرة صباح الجمعة، وتستمرّ حتى الساعة السابعة مساءً.
وكذلك نبّهت الهيئة منطقة عسير، بأنها تشهد سحبًا ممطرة وتدنيًا في الرؤية الأفقية، وتشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده ومحايل، وتبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الجمعة.
وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن منطقة الباحة ستشهد حالة السحب الرعدية الممطرة والرياح، إضافة إلى تدنّ في مدى الرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتبدأ الساعة الـ2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الجمعة.
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