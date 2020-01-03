سفير المملكة بنيروبي يبحث مع وزير العمل الكيني التبادل التجاري بين البلدين

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، اليوم الخميس، وزير الخزانة المكلف وزير العمل الكيني أوكور ياتاني كاناتشو، بمكتب الأخير في العاصمة نيروبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ودعمها في مجالات الاستثمار، والتبادل التجاري بين البلدين.

وفي سياق متصل، استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة، اليوم، رئيس وفد شؤون حجاج جمهورية كينيا حسن نادو، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية كينيا بموسم حج 1441هـ. إثر ذلك وقَّع نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس وفد شؤون حجاج جمهورية كينيا، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي تنظّم قدوم الحجاج القادمين من كينيا وجميع متطلباتهم، عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.