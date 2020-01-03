ربما لم يدر بخلد طالبة علوم الحاسب، تعاني تلعثمًا بالكلام، أن مبادرتها لمد يد العون لنظرائها (المتلعثمين) ستقودها إلى تعيين فوري بمكتب أمير منطقة عسير، تركي بن طلال.
وأظهر مقطع فيديو متداول للواقعة الفتاة وهي تحاول استجماع قواه للتحدث أمام حشد من المجتمعين بحضور أمير منطقة عسير؛ لتسليط الضوء على معاناة المتلعثمين مقدمة في الوقت ذاته فكرة تتمثل في عيادة إلكترونية؛ لخدمة المتلعثمين عبر تطبيق خاص بحيث لا تضطرهم للذهاب للعيادة.
وفيما حظيت شجاعة الطالبة في الحديث أمام الحشد رغم معاناتها بتصفيق واسع، من الحضور، فاجأها الأمير تركي بن طلال قائلًا: لحظة بزعمك الحين عشان أنت متلعثمة.. ما يوصل صوتك.. الآن هايصدر قرار تعيينك عندي في القسم النسائي في إمارة عسير.
وعقب الأمير قائلًا «تتعين ليش.. عشان تكوني في القسم النسائي في مكتبي وأقدر أسمع صوتك طول السنة».
جاء ذلك خلال اجتماع الأمير بشباب محافظة البرك والمراكز التابعة لها تحت شعار «غربُ عسيرِ المُشرق».
كانت هذه تفاصيل خبر «تركي بن طلال» يقابل مبادرة متلعثمة بتعيينها فورًا بالقسم النسائي بمكتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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