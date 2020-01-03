السعودية اليوم / هيئة التخصصات الصحية ضمن أفضل الجهات في قطاع الصحة نضجاً إلكترونياً



الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

حققت الهيئة

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي، أن هذا المؤشر يعد أداة تقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، لافتاً إلى أن ما حققته الهيئة في هذا المؤشر من مستوى متقدم في تقديم الخدمات الإلكترونية يأتي انعكاساً لتطبيق استراتيجيتها في التحول الرقمي، التي بدأت تظهر معالمها حينما تم تطبيق النظام الإلكتروني الموحد (ممارس بلس) الذي اختصر الجهد والوقت للممارس الصحي ليتمكن من

تنفيذ تعاملاته إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة أياً من فروع الهيئة.

وأشار القثامي إلى أن الهيئة تطبق الاختبارات الإلكترونية بنسبة 100 % كما تدعم عدداً من المبادرات للتحول الرقمي داخل الهيئة في مجالات التعليم والتدريب، ولديها نظام إلكتروني للتقييم أثناء التدريب يستخدمه نحو 83 في المئة من إجمالي المتدربين في المملكة ما يرفع جودة التدريب.

يذكر أن هيئة التخصصات الصحية، قد دشنت في وقت سابق من العام الماضي عدداً من الأنظمة الإلكترونية التي أسهمت بشكل فعال في خدمة الممارسين الصحيين وإتاحة تواصلهم مع الهيئة وخدمتهم بطرق مثلى. كما تقوم الهيئة وعبر أكاديمية القيادة الصحية، بتنفيذ دورات إلكترونية للقياديين في المجال الصحي عبر تطبيقات وأنظمة إلكترونية تتيح لهم تحقيق أقصى استفادة.

// انتهى //

13:19ت م

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الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسحققت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تقدماً نوعياً في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية التابع لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ضمن قطاع الصحة، وبلغت نسبة نضج الفئة الخضراء بين 80 و 94 في المئة، وذلك بعد تنفيذ خطة التحول الرقمي وارتفاع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للممارسين الصحيين.وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي، أن هذا المؤشر يعد أداة تقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، لافتاً إلى أن ما حققته الهيئة في هذا المؤشر من مستوى متقدم في تقديم الخدمات الإلكترونية يأتي انعكاساً لتطبيق استراتيجيتها في التحول الرقمي، التي بدأت تظهر معالمها حينما تم تطبيق النظام الإلكتروني الموحد (ممارس بلس) الذي اختصر الجهد والوقت للممارس الصحي ليتمكن منتنفيذ تعاملاته إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة أياً من فروع الهيئة.وأشار القثامي إلى أن الهيئة تطبق الاختبارات الإلكترونية بنسبة 100 % كما تدعم عدداً من المبادرات للتحول الرقمي داخل الهيئة في مجالات التعليم والتدريب، ولديها نظام إلكتروني للتقييم أثناء التدريب يستخدمه نحو 83 في المئة من إجمالي المتدربين في المملكة ما يرفع جودة التدريب.يذكر أن هيئة التخصصات الصحية، قد دشنت في وقت سابق من العام الماضي عدداً من الأنظمة الإلكترونية التي أسهمت بشكل فعال في خدمة الممارسين الصحيين وإتاحة تواصلهم مع الهيئة وخدمتهم بطرق مثلى. كما تقوم الهيئة وعبر أكاديمية القيادة الصحية، بتنفيذ دورات إلكترونية للقياديين في المجال الصحي عبر تطبيقات وأنظمة إلكترونية تتيح لهم تحقيق أقصى استفادة.// انتهى //13:19ت م0032

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