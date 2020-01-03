كيف تعرفت البنتاغون على جثة الهالك قاسم سليماني ؟

2020-01-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

لم يكن الهالك قاسم سليماني يدرك أن موكبه الذي يطوف به مزهوًا في ضواحي بغداد سيتحول إلى حفرة من النيران تلتهم جثمانه.

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لكن لحسن الحظ فقد كان خاتم قاسم سليماني علامة فارقة أكدت للقوات الأمريكية نجاح الضربة التي استهدفت رأس الإرهاب في المنطقة.

ولطالما ظهر قاسم سليماني مرتديًا هذا الخاتم المميز، بل ربما تعمد في بعض اللقاءات أن يظهره للجمهور من خلال تحريك يده أو وضعها أسفل ذقنه ليكن هو الدليل الدامغ الذي لا يمكن معه لأذناب الإرهاب أن يشككوا في هلاكه.

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