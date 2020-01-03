- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم الرمالي: موسم حائل فرصة رائدة لزيادة العوائد الاقتصادية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرمالي: موسم حائل فرصة رائدة لزيادة العوائد الاقتصادية بالمملكة
تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
أكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة حائل الأستاذ فيصل الرمالي بأن موسم حائل فرصة لزيادة العوائد الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وأشار الرمالي إلى أن كافة المهرجانات التي أقيمت في مختلف مناطق المملكة خلال العام المنصرم ضمن برنامج مواسم السعودية، ساهمت في تحريك الاقتصاد مما كان لها أثر في خلق فرص هائلة في قطاع الترفيه تحديدًا.
وأضاف الرمالي أن الكثير من الشركات السعودية استطاعت الدخول والاستفادة من الفرص التي توفرها مهرجانات المواسم السعودية وموسم حائل على وجه التحديد.
وتابع الرمالي أنه ستقام ورش عمل تحت مسمى صناعة الترفيه لرواد الأعمال، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الرمالي: موسم حائل فرصة رائدة لزيادة العوائد الاقتصادية بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.