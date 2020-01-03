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بالفيديو.. تضرر 100 سيارة في تجمع لمياه الأمطار بالدمام
تجمع المياه لأكثر من أسبوعين
متابعات الخليج 365 - الدمام
شهدت الدمام هطول أمطار غزيرة خلال آخر أيام شهر ديسمبر من العام المنصرم 2019.
واعتذرت أمانة الدمام عما سببه تجمع مياه الأمطار من مضايقات في بعض الشوارع والأحياء، كما دعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر خدمة 940.
“متابعات الخليج 365” تجولت بتاريخ 30 ديسمبر في شارع الخليفة عمر بن الخطاب المعروف أيضًا بالضغط العالي باتجاه حي بابية.
ووثقت “متابعات الخليج 365” من خلال مقطع فيديو تجمعًا كبيرًا جدًا للمياه يعيق الحركة المرورية وسط الدهشة والاستغراب من قائدي المركبات، وتم الاستفسار عن سبب تجمع المياه مع استبعاد أن تكون من مخلفات مياه الأمطار التي هطلت قبل نصف شهر لكن الصدمة جاءت مدوية وعبر أكثر من شخص، وهي أن هذه المياه من أثر أمطار 15 ديسمبر.
وكانت الخسائر بحسب شهود عيان من أصحاب المحلات المجاورة حوالي 100 سيارة علقت وتعطلت وسط مياه الأمطار.
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