خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أسرة “السديري” في وفاة والدتهم

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- اتصالين هاتفيين قدما خلالهما العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وأشقائهما -يرحمها الله-، وأعربا عن تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

من جهته، رفع أبناء عبدالعزيز السديري خالص شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على تعازيهما ومواساتهما الغالية التي كان لها أكبر الأثر في تخفيف أحزانهم على الجميع، داعين الله أن يحفظ البلاد وقيادتها الحكيمة. من جانب آخر، استقبل أبناء عبدالعزيز السديري جموع المعزين من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.