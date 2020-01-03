10 أماكن تشكّل بيئة خصبة لتكاثر البعوض.. تعرّف عليها

كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس (الخميس)، عن 10 أماكن تشكّل بيئة خصبة لتكاثر البعوض، وذلك في إطار حملة لمكافحة انتشار البعوض في المنطقة.

ويتكاثر البعوض في: “المنازل، الاستراحات، المباني تحت الإنشاء، المشاتل، دورات المياه غير المستخدمة، الشلالات، النوافير، المسابح، غرف التفتيش والمجاري العامة ومشارب الحيوانات والطيور”. وأوصت الأمانة بالتأكّد من عدم وجود رطوبة عالية أو مياه راكدة مهما كانت قليلة في تلك الأماكن، مشيرةً إلى أنها تستقبل بلاغات السكان لمكافحة البعوض على رقم 940.