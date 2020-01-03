طلب المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة تاون، المهندس عمر الزهراني، مشاركة جمهور المغردين بمقترحات بنّاءة تساهم في تطوير العمل والأفكار في مشروع جدة داون تاون، وذلك كأولى تغريداته بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة.
وغرد “الزهراني” عبر حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر” موجهاً حديثه للمغردين قائلاً: “لو كنت #مدير_جدة_داون_تاون.. ما هو أول قرار ستتخذه؟”. وأكد المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة تاون، أن رأي الأغلبية مهم وسيؤخذ به في الحال.
كانت هذه تفاصيل خبر “الزهراني” يطلب مساعدة المغردين بالأفكار حول “جدة داون تاون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.