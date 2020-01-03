السعودية | "جدة داون تاون".. مشروع حيوي يضيف 36 ألف فرصة عمل

شكرا لقرائتكم "جدة داون تاون".. مشروع حيوي يضيف 36 ألف فرصة عمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر مجلس إدارة مشروع "جدة داون تاون"، قراراً بتعيين المهندس عمر الزهراني مديراً تنفيذياً (مكلفاً) بصفة مؤقتة، لحين تعيين مدير تنفيذي جديد لاحقاً.

وجاء في القرار، بحسب ما أكده المهندس الزهراني، أن تعيينه نص على مباشرته مهام المدير التنفيذي للمشروع "مكلفاً"، وقال: "أتشرف في العمل في إدارة هذا المشروع الوطني (بصفة مؤقتة) لحين تعيين مدير تنفيذي جديد، أو صدور قرار بالتمديد، وفي كلا الحالتين نحن في خدمة الوطن في أي موقع".

وكان صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية قد أعلن في سبتمبر 2019 عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح "جدة داون تاون الجديدة".

ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق، مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.

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وتقدر إجمالي مسطحات البناء في المشروع بأكثر من 5 ملايين متر مربع، تتسع لأكثر من 58 ألف نسمة. وتتوزع مساحة المشروع على عدة مناطق تشمل المنطقة السكنية، التي ستحتوي على أكثر من 12 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 42% من مساحة المشروع، وكذلك مناطق التجزئة والترفيه، التي تمثل نحو 35%، بينما تغطي منطقة المكاتب 12%، وتغطي منطقة الضيافة 11% من مساحة المشروع.

وتشمل خطة المشروع تطوير مناطق رئيسية تضم منطقة متاحف ومراكز للأنشطة الثقافية والاجتماعية، ومنطقة مركزية لأنشطة الأعمال والابتكار، ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق، ومنطقة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والنشاطات الرياضية، ومنطقة للضيافة والفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى منطقة الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت الخاصة.

ويجري حالياً التخطيط لوضع حجر الأساس للمشروع خلال الربع الأول للعام 2019 م، ومن المزمع افتتاح المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام 2022م.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار بالمشروع نحو 18 مليار ريال على مدى 10 سنوات، وأن يسهم في إيجاد أكثر من 36 ألف فرصة عمل.

ويأتي المشروع تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتطوير مواقع سياحية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتوفير فرص استثمارية تساهم في تنمية القطاع الخاص، والجذب السياحي، وتعزيز تنمية قطاع السياحة والضيافة والترفيه.