شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق الشرعي يفجر مفاجأة بشأن وفاة نجوى قاسم وإعلان عاجل من البحث الجنائي.. (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار خبر وفاة الإعلامية اللبنانية #نجوى_قاسم المفاجئ قبل ظهر اليوم، عن 52 عاماً داخل شقتها بدبي، صدمة في الوسط الإعلامي اللبناني والعربي، وترك أسئلة لدى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أعلن مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبرهيم المنصوري أنّ "جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أنّ وفاة الإعلامية اللبنانية، المذيعة بمحطة (العربية)، نجوى قاسم، طبيعية نتيجة أزمة قلبية"، لافتاً إلى أنّ "شرطة دبي اتّخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل فحصها من خبراء الطب الشرعي بالأدلّة الجنائية"، ومرجّحاً تأكيد نتيجة الفحص الأول.

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التحقيق الشرعي يفجر مفاجأة بشأن وفاة نجوى قاسم وإعلان عاجل من البحث الجنائي.. (تفاصيل صادمة)

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وأضاف لـ"الإمارات اليوم" أنّ "قاسم كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم ومع أصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجّهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين رنّ المنبّه في الصباح، لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجّهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنّها لم تستجب، فاتّصلوا بالإسعاف وتبيّن من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية"، لافتاً إلى أنّ "هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني أمراضاً أو مشكلات صحية قبل الوفاة".

وأكد المنصوري أنّ "معاينة وتحقيقات شرطة دبي انتهت إلى أنّه لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة قاسم"، مستبعداً "وجود أيّ شبهة جنائية".