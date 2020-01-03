شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي بارز يدعو ‘‘من وسط الرياض‘‘ للانقلاب على نظام الحكم في المملكة ومغردون يطالبون بمحاسبته.. شاهد من يكون؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب إعلاميون ومدونون وأمراء سعوديون بإقالة ومحاسبة هشام ملائكة، وذلك بعد العثور على تغريدات قديمة منسوبة له تعود لنحو 8 سنوات تحمل في طياتها الانقلاب على نظام الحكم السعودي.

ودشن مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج يحمل اسم #محاسبة-هشام-ملائكة، بينهم أسماء معروفة تضم كتابًا وإعلاميين وأمراء، مطالبين بإقالته ومحاسبتة ردًا على تغريداته المسيئة للحكم.

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هشام ملائكة الذي يعمل مديرًا للتطوير في مشروع "داون تاون"الحكومي الذي يقع بمدينة جدة، وكان قد غرد قائلاً" لو سمحتوا أى شخص يريد الانقلاب على نظام الحكم يتأكد الأول من البديل لأحسن نتورط مثل أخواننا في مصر"، وتزامن تغريدته مع بداية الاحتجاجات الجماهيرية في عدة دول للاطاحة بنظام الحكم في بلادهم.

وقال المدون السعودي، وليد الفاضلي، إن المواطن هشام ملائكة تجرد من صفة المواطن الصالح.. تطاولة على قيادتنا والتحريض ضد نظام الحكم في وطننا جريمة يجب محاسبته عليها.

وطالب المدون السعودي، محمد بن عبد العزيز، قائلاً اَمل من معالي النائب العام إصدار أمر بالتحقيق معه وكف يده عن العمل ليكون عبرة لمن يتجرأ أو يتطاول على الوطن، وأمثال هؤلاء خطر على الأمن القومى ويجب معاقبتهم.



وتابع الأكاديمي السعودي، إبراهيم بن ناهض، هل تم عمل الإجراءات المتبعة قبل إصدار قرار تعيينه.. هل عمل له مسح أمني، ومسح تويتر لمعرفة أفكاره وتوجهاته؟ ألا يوجد مسؤولون على رأس العمل ويحملون نفس التوجه والفكر؟ وتسائل ناهض، من رشح ومن أصدر قرار تعيين هشام ملائكة رئيسًا تنفيذيا لمشروع #جدة- داون تاون؟

وبعد مهاجمة ملائكة قدم اعتذارًا عن تلك التغريدات قائلاً،اعتذار وتصويب، لقد كتبت تغريدات قديمة غير موفقة منذ 7 سنوات في وقت كنت أمر فيه بظروف صعبه ولم يكن في الحسبان أو التنبؤ بذلك التحول المذهل القادم للمملكة على يد سيدى خادم الحرمين، قبل أن يقوم بحذف حسابه بعدما زاد الهجوم ضده عقب الاعتذار.

ورد المدون محمد الزهرانى على اعتذار ملائكة قائلاً، "تغريداتك لم يكتب مثلها إلا أعداء الوطن.. والاَن عندما تم تعيينه براتب عالي وأصبحت مدير مشروع كبير تعتذر.. لا وألف لا.. من يجرب الولاء في عروقهم منذ ولادتهم هم أحق بالمناصب والمسؤولية".



وقال الأمير السعودي الشاب، سطام بن خالد آل سعود، في رد على اعتذار ملائكة ”للأسف اعتذارك غير صحيح لأن تغريداتك لم تكن مرتبطه بعام واحد أو عامين بل بعدة أعوام، هل ظروفك الخاصة تعطيك الحق للانتقاص من الوطن والشعب والأنظمة وتأليب الرأي العام، هل معيار المحبة والانتماء للوطن مرتبط بمزاجك ومصالحك الخاصة“.



وقال الإعلامي ومقدم البرامج، عبدالله البندر، في انتقاد لاذع لمواطنه ملائكة: ”تاريخه العدواني ضد الدولة ونظام الحكم وكمية السب والشتم والتهكم أمر مستفز بأن تراه بعد سنوات قليلة رئيسا تنفيذيا في مشروع ضخم، وفيما يخص الظروف الصعبة أود أن أقول: الوقوف مع الوطن يظهر في الظروف الصعبة.. عجبي!#جدة_داون_تاون".