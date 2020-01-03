إنقاذ 7 عالقين بقمة جبل الكر في الطائف

أعلنت مديرية الدفاع المدني بالطائف، إنقاذ 7 أشخاص علقوا بقمة جبل أسفل الكوبري المعلق بالكر، وتم إخراجهم وهم بصحة جيدة.

ولم توضح مديرية الدفاع المدني اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على تويتر؛ مزيدًا من التفاصيل عن الواقعة.

وفي تغريدة أخرى، قال الدفاع المدني السعودي، اليوم، إن «مدني تبوك» باشر حادث سقوط صبة خرسانية على ثلاثة أشخاص في حي الشفاء، نتجت عنه إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى وحالتهما مستقرة، فيما تأكد وفاة شخص في الواقعة، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.