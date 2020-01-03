«الجوازات»: تطبيق غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من تاريخ انتهائها

قالت المديرية العامة للجوازات، إن غرامة تأخير تجديد «هوية مقيم» تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء.
جاء ذلك ردًّا على تساؤل عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» تساءل فيه مغرد عن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات، دعت في وقت سابق، جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم هم ومرافقيهم في النظام الآلي.
وأكدت مديرية الجوازات أنها دعت إلى ذلك تفاديًا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي ولكيلا يُمنَعوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.
وشددت على أنه سيتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يسجلوا خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي، ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.
وفي سياق آخر، ذكرت «مديرية الجوازات» أن عقوبة بصمة الحج من غير تصريح هي الإبعاد عن السعودية 10 سنوات.
و«بصمة الحج» هو نظام بالمملكة يطبق على من قدموا إلى أراضيها لأداء فريضة الحج أو العمرة بشكلٍ مخالف «بدون تصريح»، فيتم «تبصيمهم».
وتُطبَّق بصمة الحج أيضًا على المتسللين عبر أراضي المملكة؛ لمنعهم من العودة مرةً أخرى.
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