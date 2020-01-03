تعيين عمر الزهراني مديرًا تنفيذيًّا مؤقتًا لمشروع جدة داون تاون

أصدر مجلس إدارة مشروع «جدة داون تاون»، قرارًا بتعيين المهندس عمر الزهراني مديرًا تنفيذيًّا (مكلفًا) بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير تنفيذي جديد لاحقًا، بعد عاصفة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار قرار تكليف هشام ملائكة بالمنصب.

من جانبه، ثمَّن المهندس عمر الزهراني قرار مجلس إدارة المشروع تكليفه مديرًا تنفيذيًّا لمشروع جدة دوان تاون.

وقال «الزهراني» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن قرار (التعيين) نص على مباشرة مهام المدير التنفيذي للمشروع على سبيل التكليف.

وتابع: «سنتشرف بالعمل على إدارة هذا المشروع الوطني (بصفة مؤقتة) لحين تعيين مدير تنفيذي جديد، أو صدور قرار بالتمديد، وفي كلا الحالتين نحن في (خدمة الوطن) أو في أي موقع».

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جاء قرار مجلس إدارة «جدة داون تاون» بعد انتشار قرار تعيين هشام ملائكة رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا للمشروع، إلا أن القرار أثار عاصفة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إساءته للمملكة العربية السعودية ونظامها السياسي، كما أعلن عن رغبته في الهجرة من المملكة.

وتداول مغرِّدون تغريدات ملائكة المسيئة للسعودية التي تعود إلى عامي 2012-2013؛ ما دفعه في النهاية إلى حذف حسابه على «تويتر» واعتذاره الذي حمل العديد من الإساءات المبطنة، قائلًا: «لقد كتبت تغريدات قديمة غير موفقة منذ 7 سنوات (عام 2012-2013) في وقتٍ كنت أمرُّ فيه بظروف صعبة، ولم يكن في الحسبان أو التنبؤ بذلك التحول المذهل القادم إلى المملكة على يد سيدي خادم الحرمين الملك سلمان، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله».

و«داون تاون جدة» هو مشروع يهدف إلى إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة، على مساحة 5 ملايين متر مربع تسع أكثر من 58 ألفًا.

ويبدأ تنفيذ المشروع في 31/3/2019م وسينتهي في 31/12/2029م، ويُتوقع أن يوفر نحو 36 ألف فرصة وظيفية، ويتكون من منطقة سكنية تمثل نحو 42% من مساحة المشروع بواقع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، ومناطق للتجزئة والترفيه تمثل نحو 35%، ومنطقة مكاتب تمثل 12%، وأخيرًا منطقة ضيافة تغطي 11% من مساحة المشروع.