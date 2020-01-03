انضمام حائل إلى الجهات الحكومية المرتبطة بقناة «تكامل GSB»

شهد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، بديوان الإمارة اليوم؛ توقيع اتفاقية انضمام إمارة المنطقة إلى الجهات الحكومية المرتبطة بقناة التكامل الحكومية «تكامل GSB » التي أنشأها ويشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» كأحد مشاريع البنية التحتية الوطنية.

ووقع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، ومن برنامج «يسِّر» مساعد الرئيس التنفيذي المهندس هشام بن عبدالملك آل الشيخ.

واطلع الأمير فيصل بن فهد -خلال اجتماعه بصالة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اليوم، مع وفد من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»- على أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج للجهات الحكومية بمنطقة حائل عامةً، وإمارة المنطقة خاصةً، وأهم الخدمات التي تقدمها قناة التكامل الحكومية التي أتمت إمارة المنطقة الارتباط بها للاستفادة من هذه الخدمات.

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وتعد قناة التكامل الحكومية كيانًا يشتمل على أنظمة وسيطة تحتوي على بنية متكاملة من الأجهزة والبرامج، وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونيًّا بدقة وسرعة وأمان.

ويهدف برنامج «يسِّر» من إنشاء قناة التكامل الحكومية إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة بين جميع الجهات المرتبطة بالقناة؛ حيث تلعب القناة دورًا محوريًّا في تمكين الأعمال والتقنية لتكامل الجهات الحكومية فيما بينها؛ وذلك نظرًا إلى أن طبيعة الخدمات الحكومية هي الاعتمادية التي تقتضي التكامل والترابط بين كثير من الجهات من أجل تنفيذ خدمة حكومية ما.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية، المدير العام للتحول الرقمي الحكومي المهندس عبدالله القحطاني، والمحلل الأول لتطوير العلاقات الحكومية المهندس فيصل العياف، ومدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة حائل عضو فريق التطوير التقني بإمارة المنطقة المهندس جفن الشمري، والمدير العام لتقنية المعلومات بالإمارة سعود المرشدي.