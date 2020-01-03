خادم الحرمين يؤكِّد لرئيس النيجر وقوف المملكة مع بلاده في محاربة الإرهاب

تلقَّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا- اليوم- من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وعبَّر خادم الحرمين الشريفين، لـ«محمدو»، عن إدانة المملكة الأعمال الإرهابية، التي وقعت في النيجر، مؤكدًا وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه؛ لما يشكِّله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.

من جهته، أعرب «محمدو» لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة، وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها.

