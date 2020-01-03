«المرور»: غرامة عدم حمل رخصتي القيادة أو السير تصل لـ300 ريال

شدَّد المرور السعودي على قائد المركبة، الحرص أثناء القيادة على حمل رخصتي القيادة والسير.

وقال «المرور»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عدم حمل رخصتي القيادة أو السير أثناء القيادة، يعد مخالفة مرورية تستجوب الغرامة المالية من 150 ريالًا إلى 300 ريال.

وفي وقت سابق، أوضح المرور السعودي الشروط اللازمة لإصدار رخصة القيادة الخصوصي، وأبرزها عدم إدانة طالب الرخصة في قضية مخدرات، وقال المرور- عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، ردًّا على تساؤل بشأن شروط إصدار رخصة قيادة «خصوصي»- «إن متطلبات إصدار تلك الرخصة تتطلب أن يكون طالبها مُتمًّا سن 18 عامًا من العمر، وألا يكون مدانًا بحكم قصائي بتعاطي المخدرات، أو تروجيها أو حيازتها».

وأضاف: شروط إصدار رخصة القيادة «خصوصي»، تتضمن أيضًا أن يكون طالب الرخصة سليمًا من الأمراض والعاهات، التي تعيق القيادة، ويجتاز اختبار القيادة مع دفع أي رسوم مقررة على إصدار الرخصة، ثم سداد المخالفات السابقة- إن وجدت- مع وجود إقامة نظامية (بالنسبة لغير السعوديين).