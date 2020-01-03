«الجوازات»: الإبعاد 10 سنوات عقوبة بصمة الحج من غير تصريح

قالت المديرية العامة للجوازات، إن عقوبة بصمة الحج من غير تصريح هي الإبعاد عن السعودية 10 سنوات.
جاء رد «الجوازات» على تساؤل من حساب يحمل اسم «محمود» على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلًا: «ما مدة الإبعاد لبصمة الحج؟ وهل تحتسب من تاريخ البصمة أم من تاريخ الخروج من المملكة؟ وجزاكم الله خيرًا».
و«بصمة الحج» هو نظام بالمملكة يطبق على من قدموا إلى أراضيها لأداء فريضة الحج أو العمرة بشكلٍ مخالف «بدون تصريح»، فيتم «تبصيمهم».
وتُطبَّق بصمة الحج أيضًا على المتسللين عبر أراضي المملكة؛ لمنعهم من العودة مرةً أخرى.
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