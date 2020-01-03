إصابات في انحراف مركبة وانقلابها على طريق الساحل القديم بمكة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الخميس؛ انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، فيما انطلقت اليوم حملة «درب السلامة» لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: «انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق (الساحل القديم باتجاه الليث) بمكة المكرمة، نتج عنه عدد من الإصابات»، فيما لفت المركز إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي سياق ذي صلة، دشن المركز الوطني لسلامة الطرق -بالشراكة مع القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم- حملة «درب السلامة» تزامنًا مع بدء موسم الإجازة بمركز الضبط الأمني بطريق الرياض-الدمام، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، ووكيل وزارة النقل المهندس طارق الشامي، ورئيس المركز الوطني لسلامة الطرق الدكتور علي الغامدي.

وتستهدف الحملة المسافرين خلال موسم الإجازة لرفع مستوى التوعية بالسلامة المرورية عن طريق المنشورات الورقية ولوحات الطرق والمحتوى الرقمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وركزت الحملة على تعزيز التوعية بأبرز الممارسات السليمة لقائدي المركبات، كضرورة ربط حزام الأمان، وفحص المركبة والإطارات قبل السفر وأخذ قسط كافٍ من النوم، مع تعزيز التنبيه إلى أبرز الممارسات الخاطئة التي قد يقع فيها قائد المركبة، كاستخدام الجوال والسرعة الزائدة.

وركَّز جانب من الحملة على غرس مفاهيم سلامة الأطفال عبر استهدافهم برسائل توعوية تؤسِّس هذه المبادئ.

وسيتم توسيع نطاق الحملة مستقبلًا لتشمل جميع مناطق المملكة للتوعية بالسلامة على الطرق والحفاظ على الأرواح.