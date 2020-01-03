اتفاقية بين «الربط الكهربائي الخليجي» وجامعة الملك فيصل لتطوير التعاون الأكاديمي

وقَّعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فيصل ممثلةً في كلية الهندسة، بالمقر الرئيسي للهيئة بالدمام.

ووقَّع المذكرة مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومن جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم. وقد شهد مراسم التوقيع عددٌ من مسؤولي الجامعة والإدارة التنفيذية للهيئة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والاستشاري، في مجالي الأبحاث العلمية والدراسات، وإلى تطوير الموارد البشرية، وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى التدريب الصيفي ووضع آلية لذلك التعاون بما يخدم أهداف الطرفين.

وسيركز هذا التعاون على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والعلمية والفنية المتاحة لدى الطرفين، والإسهام في تحقيق الأهداف العامة للطرفين، والمساهمة في اللجنة الاستشارية لقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بالجامعة.