جامعة أم القرى تدشن مشروع التدريب التطوعي لمنسوبيها

دشنت جامعة أم القرى مشروع التدريب التطوعي وصفحته الإلكترونية، بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية، والإسهام في إنجاح أعمال برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور وكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد الغامدي بمكتبه اليوم، الذي دشن المشروع، وبمشاركة مدير إدارة التطوير الإداري وليد سمباوه.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من خبرات منسوبي أم القرى من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، في تطوير مهارات الكوادر البشرية، ويفتح العديد من قنوات التدريب التي تُشارك في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، خاصةً في مجال التدريب المنهجي المدروس، كما يسهم في إنجاح أعمال برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بالجامعة.

وتحتوي صفحة المشروع على قاعدة تضم بيانات الأكاديميين والإداريين الراغبين في مشاركة خبراتهم العلمية والعملية من خلال برامج ودورات تدريبية وتوعوية وتثقيفية، تحت مظلة إدارة التطوير الإداري بالجامعة.