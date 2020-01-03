السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور



الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب ".

// انتهى //

06:14ت م

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الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب ".// انتهى //06:14ت م0009

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